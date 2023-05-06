Eski Survivor yıldızı Kızılcık Şerbeti kadrosunda! Yiğit Dikmen kimdir? İşte oynadığı diziler... Kızılcık Şerbeti dizisinde dün akşam Serdar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yiğit Dikmen merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu meğer daha önce Survivor programında yarışmış. Peki Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte oynadığı diziler...

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, her Cuma yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı diziye dün akşam yeni bir isim daha dahil oldu.

Büyük ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde Serdar karakterine hayat veren Yiğit Dikmen'in kim olduğu merak ediliyor.

Yiğit Dikmen, Acun Ilıcalı’nın programı Survivor’da 3 sezon boyunca yarıştı. Sonrasında oyunculuk eğitimleri aldı ve birçok dizide rol aldı.

Peki Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Serdar karakterine hayat veren Yiğit Dikmen'in hayatı...

Yiğit Dikmen kimdir?

1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yiğit Dikmen, Crossfit’cilerin önde gelen isimlerindendir. 2011 yılından beri bu spor ile uğraşıyor.

Ünlü oyuncu 2014 yılında Survivor programında gönüllüler takımında yarışmıştır. O dönem takımda Turabi Çamkıran, Sahra Işık, Ertunga gibi yarışmacılar vardı.

Survivor sonrasında oyunculuk eğitimi alan Yiğit Dikmen, 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe adlı dizide rol aldı.

2018 yılında ise Survivor All Star yarışmasına katıldı. Ardından kendini televizyona verdi. İşte Yiğit Dikmen’in rol aldığı diziler…

· Hayat Mucizelere Gebe 2015

· Umuda Kelepçe Vurulmaz 2016

· Seversin 2022

· Üç Kız Kardeş 2022