Eski yarışmaları unutun! MasterChef All Star yeni formatıyla sınırları zorlayacak! İşte yarışmacıları TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, bu sezon yepyeni formatıyla ekranlarda yerini alacak. Eski sezonları unutturacak bu yeni format, izleyicilerin heyecanını arttırdı. İşte Masterchef’in yeni formatı ve birbirinden başarılı kadrosu…

TV8 ekranlarında en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye’nin yeni sezonu için nefesler tutuldu.

Acun Ilıcalı, bu sezon birçok değişikliğe gitti. Survivor’ın ardından MasterChef’te de format değişikliği yaptı. MasterChef’in yeni formatı eski sezonları unutturacak.

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya’nın olduğu MasterChef’te bu sezon All Star rüzgarı esecek.

Geçtiğimiz sezon Metin ve Kıvanç’ın şampiyonluk için yarıştığı anlarda Somer Şef, yeni sezon formatının All Star olacağını duyurmuştu.

Yavaş yavaş kadrosunu kurmaya başlayan MasterChef All Star için araştırmalar hız kazandı. İşte MasterChef’in yeni formatı, yayın tarihi ve yarışmacı kadrosu…

Yepyeni format!

10 Ocak 2023 tarihinde final yapan MasterChef Türkiye için jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, yeni sezonda All Star’ın başlayacağını söyledi. Ayrıca Somer Sivrioğlu, All Star’ın ilk kez olacağını belirtti.

MasterChef All Star ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz yıl 1 Temmuz 2022 tarihinde başlamıştı. Bu sezon MasterChef All Star için henüz net bir tarih verilmedi. Ancak yine Temmuz ayında başlaması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte gelişmeleri haberimize ekleyeceğiz.

MasterChef All Star kadrosu

MasterChef All Star’ın yarışmacı kadrosu henüz belli olmadı. Ancak Somer Şef, yarışmacılara fikirlerini sormuştu.

2021 yarışmacısı Tahsin All Star'da olacağını söyledi. Diğer yandan 2019 yarışmacısı Suna Aydın, “MasterChef All Star yarışmasının yapılmasını bekliyorum” demişti.