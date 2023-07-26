Eskilerin dönüşü ağustosa kalır mı? Uzman isim Venüs retrosunu değerlendirdi... İşte ağustos ayı! Astrolog Nihan Bitgen, agustos ayını Ensonhaber için değerlendirdi. Ağustos ayına özel detayları paylaşan Astrolog Nihan, bazı burçları da uyardı.

Astrolog Nihan Bitgen'in Ensonhaber için yazdığı yazı şu şekilde;

Ağustos’a Kova Dolunayı ile "Merhaba" derken, 31 Ağustos’ta Balık Dolunayı ile de "Güle güle" diyeceğiz. Yani bu ay normalden farklı olarak 2 dolunay yaşayacağız. 16 Ağustos’ta ise Aslan Yeniayı ile gökyüzünü ateş enerjisi saracak.

Aynı zamanda 24 Ağustos tarihinde kabusumuz olan Merkür retrosu başlıyor. Venüs retrosu ile ilişkiler sınav verirken, Merkür’ün Başak burcundaki geri hareketinde sağlık sektörü, çalışma ortamları, teknoloji ve iletişim konularında birtakım aksaklıklarla karşılaşabiliriz.

Kaderersel etkiler gündemde

Astrolog Nihan Bitgen agustos ayına dair detayları şu sözlerle anlattı;

Kadersel olayları tetikleyen ay düğümleri temmuz ayında Terazi ve Koç aksına geçmişti. Bu değişim, devam eden Venüs retrosu ile birleşince ilişkiler ana gündemimiz haline geldi.



Ağustos ayındaki dolunay ve yeniayların tetiklemesi ile artık bitmesi gereken, temeli sağlam olmayan, güvensiz ve değersiz hissettiren ilişkiler sonlanırken, bazı ilişkiler de sorunu masaya yatırıp, iyileşme sürecine girecek.

Kova Dolunayı

1 Ağustos’ta 9 derece Kova burcunda bir dolunay yaşayacağız. Yerimizde saymamıza sebep olan o bağları artık kopartıyoruz. Yenilik için isyan etmemiz gerekiyorsa, edeceğiz. Zaman zaman dengeyi bulmak isteyebilir, bu yüzden inzivaya çekilebiliriz. Bu dolunay son 1,5 yılda yaşadığımız tutulmaları tetiklemesinden dolayı kadersel olaylarla karşılaşabiliriz.

Aslan Yeniayı

16 Ağustos’ta 23 derece Aslan burcunda bir yeniay yaşayacağız. Uranüs’ün sert kontağı ile dürtüsel olarak bir imaj değişikliğine gitmek isteyebilir ya da finansal olarak riskli yatırımlara girmek isteyebiliriz, aman dikkat.



Yeni bir işe başlamak için yeniaylar ideal süreçlerdir. Özgüvenli bir şekilde girişimde bulunmak için gökyüzünden destekleniyoruz.



Ancak patron ya da baba gibi otorite figürleri ile zıtlaşmamaya ve ego savaşına girmemeye özen gösterin. Venüs’ün Şiron ile açısı bu yeniayın gönül yaralarına merhem niteliğinde olduğunu gösteriyor. Hiç beklemediğimiz bir anda eski sevgililerden pişmanlık dolu dönüşlere şahit olabiliriz.

Balık Dolunayı