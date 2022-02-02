'Esmer güzeli'! İşte Uğur Aslan'ın ilk göz ağrısı 'Asya'...

Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan, senarist eşi Sema Ergenekon ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Aslan, sette kendisini ziyarete gelen kızı ile pozunu paylaştı, görenler inanamadı.

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun rol aldığı Yargı dizisi, büyük beğeni topluyor.

İzleyiciden tam not alan dizinin Eren Komiser karakterini oynayan Uğur Aslan, favori oyuncular arasında.

Oyunculuk performansının yanında entelektüel kişiliği ile de tanınan Uğur Aslan, Yargı dizisinin senaristi Sema Ergenekon ile 22 yıldır evli hatta 2 kız 1 erkek olmak üzere 3 çocuk babası.

BABA-KIZ POZU

Özel hayatı merak konusu olan Aslan, sette kendisini ziyarete gelen kızı ile pozunu paylaştı.

Sema Ergenekon ve Uğur Aslan'ın büyük kızının güzelliği ise adeta büyüledi.

İşte Uğur Aslan ve büyük kızı Asya...