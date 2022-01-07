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    Espri piştisi! Cem Yılmaz'ın 'Allah diyen aslan'ı Doğu Demirkol'dan çıktı...

    Sosyal medya hesabından gösterisinden bir bölümü paylaşan Demirkol, Cem Yılmaz'a göndermede bulunarak, "Eskilerden bir şaka…" yorumunda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 16:36
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    Espri piştisi! Cem Yılmaz'ın 'Allah diyen aslan'ı Doğu Demirkol'dan çıktı...

    ‘Diamond Elite Platinum Plus’ ile sevenlerinin karşısına çıkan ve yılbaşına özel Netflix'te yayınlanan gösterisi ile adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın, Doğu Demirkol ile espri konusunda pişti olduğu ortaya çıktı.

    Cem Yılmaz'ın "Allah diyen aslan" esprisini Doğu Demirkol'un da iki 2.5 yıl önce Harbiye'de yaptığı görüldü.

    "ESKİLERDEN BİR ŞAKA"

    Demirkol, esprinin yeniden Cem Yılmaz tarafından kullanılması üzerine geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından gösterisindeki bir kareyi paylaştı.

    Şakaya yer verdiği görüntüleri yayınlayan Demirkol, "Eskilerden bir şaka..." notunu düştü.

    MUSTAFA SANDAL’DAN DESTEK

    Doğu Demirkol'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın "Sıkıntı yapma Doğu'm. Sen tebessüme ve pozitif enerjiye konsantre olmaya devam et. Haa buradan kendine feyz alanlara ilham kaynağı olmaya devam et" yorumu dikkat çekti.

    Espri piştisi! Cem Yılmaz ın Allah diyen aslan ı Doğu Demirkol dan çıktı... #1

    Espri piştisi! Cem Yılmaz ın Allah diyen aslan ı Doğu Demirkol dan çıktı... #2


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