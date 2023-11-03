Esra Bilgiç cesur dekolteli elbisesiyle büyüledi! 'Bu güzellik gerçek mi?' Ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in gala tarzı büyük beğeni topladı. Esra Bilgiç geçtiğimiz günlerde katıldığı Atatürk filminin galasındaki tarzı ile büyüledi. İşte Esra Bilgiç'in gala pozları..

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Atatürk filminde Madam Corinne karakterini canlandıran oyuncu Esra Bilgiç filmin galasında güzelliğiyle adeta mest etti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen galaya siyah bir elbise ile katılan Esra Bilgiç tarzı ile beğeni topladı.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi popüler dizilerde rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor.

Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri ile büyük bir üne kavuşan Esra Bilgiç adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal medyayı son derece aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in Instagram'da 7.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü oyuncu Atatürk filminin galasında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Esra Bilgiç'in o pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Takipçileri yorum yağdırdı

Esra Bilgiç'in paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Bilgiç'in o karelerine "Muhteşem görünüyorsun", "Işığın her daim parlasın" ve "Kuğu gibisin" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Esra Bilgiç'in gala tarzı..