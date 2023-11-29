Esra Bilgiç cesur kıyafetiyle çimlere uzandı! "Türkiye'nin Monica Bellucci'si" Ünlü oyuncu Esra Bilgiç son Instagram pozlarıyla büyük beğeni topladı. Esra Bilgiç güzelliğiyle adeta büyüledi. İşte Esra Bilgiç'in son Instagram pozları..

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Son olarak Atatürk filminde Madam Corinne karakterini canlandıran oyuncu Esra Bilgiç, Instagram pozlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor.

2014-2019 yılları arasında yayınlanan TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Esra Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol alarak ekranlarda yer alan Esra Bilgiç oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çekiyor.

Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri ile büyük bir şöhrete kavuşan Esra Bilgiç adından söz ettirmeyi başardı.

Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan Esra Bilgiç'in Instagram'da 7.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü oyuncu yaptığı son paylaşım ile takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Bir derginin çekimi için objektiflere poz veren Esra Bilgiç bu karelerini Instagram hesabından paylaştı.

Takipçileri yorum yağdırdı

Esra Bilgiç'in paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncunun o pozlarına "Türkiye'nin Monica Bellucci'si", "Güzelliğin gerçek mi" ve "Çok güzelsin" tarzında yorumlar yapıldı.

İşte Esra Bilgiç'in Instagram pozları