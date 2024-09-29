Esra Bilgiç güzelliğiyle mest etti! İşte yorum yağmuruna tutulan pozları...

Güzelliği ile dillerden düşmeyen Esra Bilgiç sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile adından söz ettiriyor.
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, son dönemde özel hayatıylada sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evli olan Esra Bilgiç, geçtiğimiz ay Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açtı.
Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in Instagram'da 7.6 milyon takipçisi bulunuyor.
Son Instagram paylaşımı büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'in bu karelerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.
Bir derginin çekimi için kamera karşısına geçen Esra Bilgiç verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
Esra Bilgiç'in bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.
Ünlü oyuncunun paylaşımına "Dünyanın en güzel kızı" ve "Türkiye’nin açık ara en güzeli" şeklinde onlarca yorum yapıldı.
İşte o kareler...