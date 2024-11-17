Esra Bilgiç güzelliğiyle takipçilerini mest etti! İşte büyüleyen pozları...

Hüseyin Topuz

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile beğeni toplamayı sürdürüyor.

Güzelliği ile dillerden düşmeyen Esra Bilgiç, son dönemde özel hayatıylada sık sık gündem oluyor.

Geçtiğimiz ay Faruk Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan Esra Bilgiç sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Ünül oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Son Instagram paylaşımı büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'in bu karelerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Siyah bir elbise ile poz veren Esra Bilgiç'in bu pozları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü oyuncunun paylaşımına "Dünyanın en güzel kadını", "Esra ve siyah elbise aşkı" ve "Altın kadın" şeklinde yüzlerce yorum yapıldı.

İşte o kareler...