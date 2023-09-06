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14 Ekim 1992 yılında dünyaya gelen ve Diriliş Ertuğrul dizisi ile tanınan Esra Blgiç, Venedik'e gitti.
Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyecek olan Bilgiç, siyah elbisesiyle göz kamaştırdı.
Siyah - beyaz karesini yayınlayan Bilgiç, kısa süre içerisinde hayranlarının radarına girmeyi de başardı.
Twitter üzerinden gündem oldu
Esra Bilgiç'in paylaştığı kare, hayranları tarafından Twitter üzerinden gündeme sokuldu ve kısa sürede binlerce tweet atıldı.
Bilgiç'in hayranları, Venedik'e giden ünlü ismi destekleme noktasında da çağrıda bulundu.