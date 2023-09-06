Esra Bilgiç kırmızı cesur elbisesiyle göz kamaştırdı! 'Türkiye'nin en güzel kadını' Venedik Film Festivali için İtalya'da bulunan Esra Bilgiç'in kırmızı elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte ünlü oyuncunun beğeni toplayan o paylaşımları..

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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, İtalya'nın Venedik Lido Adası'na gitti. Esra Bilgiç, bu yıl 80. kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüyecek.

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, Venedik Film Festivali'nde boy gösterecek.

Esra Bilgiç güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in Instagram'da 7.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Esra Bilgiç Venedik'te verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun bu karelerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Kırmızı elbisesiyle büyüledi

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Lido Adası'nda kırmızı elbisesiyle poz veren Esra Bilgiç'in o pozları kısa sürede gündeme oturdu.

Ünlü oyuncunun bu karelerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

İşte Esra Bilgiç'in son Instagram paylaşımları..