Esra Bilgiç mini etekli pozlarıyla instagramı salladı! 'Dünya güzeli bu olsa gerek' Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Esra Bilgiç son instagram paylaşımıyla büyük beğeni topladı. İşte beğeni toplayan son pozları..

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni topluyor. 2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenen Esra Bilgiç 2019 yılında bu evliliğini sonlandırmıştı. Sosyal medyada oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in instagramda 7.2 milyon takipçisi bulunuyor. Son instagram paylaşımı büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'in bu karelerine takipçilerinden yorum yağdı. İşte Esra Bilgiç'in son instagram paylaşımları.. 14 Ekim 1992'de Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç 2014-2019 yılları arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine adım attı. Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı performansın ardından birçok dizide rol alan Esra Bilgiç yakında yayınlanmaya başlayacak olan 'Saklı Kalsın' isimli dizide rol almaya hazırlanıyor.