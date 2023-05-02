Esra Bilgiç son Instagram pozlarıyla büyüledi! 'Türkiye’nin en güzel kadını' Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Esra Bilgiç son instagram paylaşımıyla büyük beğeni topladı. İşte beğeni toplayan son pozları..

Oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplamaya devam ediyor. Güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı kareler ile takipçilerinden tam not alıyor.

Instagram'da son derece aktif olan Esra Bilgiç'in 7.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol alan Esra Bilgiç güzelliği ile dikkat çekiyor.

Instagram'da yaptığı son paylaşım ile beğeni toplayan Esra Bilgiç'in gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Bazı takipçileri Esra Bilgiç'in fotoğraflarının altında "Türkiye’nin en güzel kadını" şeklinde yorumlar yaptılar..

İşte Esra Bilgiç'in son paylaşımı..

30 yaşında olan Esra Bilgiç 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğdu. Esra Bilgiç oyunculuk kariyerine TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri başladı.

Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği performans ile adından söz ettiren Esra Bilgiç daha sonra farklı projelerde rol alarak ekran karşısına çıkmıştır.