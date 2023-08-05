Esra Bilgiç son Instagram pozlarıyla mest etti! 'Türkiye'nin en güzel kadını' Esra Bilgiç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Ünlü oyuncu son Instagram paylaşımıyla büyük beğeni topladı. İşte Esra Bilgiç'in beğeni toplayan son paylaşımı..

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni topluyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir üne kavuşan Esra Bilgiç tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in Instagram'da 7.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Son instagram paylaşımı büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'in bu karelerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Esra Bilgiç'in "Temmuz bitmeden" notuyla paylaştığı kareler büyük beğeni topladı.

İşte Esra Bilgiç'in son Instagram paylaşımları..