Esra Bilgiç yeşil elbiseli pozlarıyla büyüledi 'Türkiye'nin en güzel kadını' Esra Bilgiç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu son Instagram paylaşımıyla büyük beğeni topladı. İşte Esra Bilgiç'in beğeni toplayan son paylaşımı..

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımları ile adından sık sık söz ettiriyor.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in Instagram'da 7.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Son instagram paylaşımı büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'in bu karelerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Yeşil bir elbise ile teknede poz veren Esra Bilgiç büyük beğeni topladı.

İşte Esra Bilgiç'in son Instagram paylaşımları..

14 Ekim 1992'de Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç 2014-2019 yılları arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine adım attı.

Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği başarılı performansın ardından birçok dizide rol alan Esra Bilgiç yakında yayınlanmaya başlayacak olan 'Saklı Kalsın' isimli dizide rol almaya hazırlanıyordu ancak ünlü oyuncu diziden ayrıldı.