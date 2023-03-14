Esra Erol bakın kimin akrabası çıktı! O isim Teşkilat'ın yıldızıymış: Gören dumur oldu! Ünlü sunucu Esra Erol'un hayatına dair detaylar gündem oldu. Başarılı sunucunun hayatını araştıranlar, o isimle akraba olduğunu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Esra Erol, açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Birkaç oyunculuk deneyimi yaşadı.

Ancak güzel isim sunmaya başladığı evlilik programları sayesinde de tanınmaya ve bilinmeye başladı.

ATV ekranlarında evlilik programları kaldırıldıktan sonra Esra Erol'dayı sunmaya başlayan başarılı isim, 2010 yılında Ali Özbir ile evlendi.

Bu evlilikten iki erkek çocuğu dünyaya getiren Esra Erol, ailesi ve yaşantısıyla herkese örnek oluyor.

Sosyal medya üzerinden ailesine ve kendisine dair paylaşımlar yapan Esra Erol'un hayatına dair başka detaylar da gündem oldu.

Bu detaylardan birisi ise akrabalıklarıyla alakalı...

Güzel ismin akrabası hepimizin yakından tanıdığı oyuncu Mesut Akusta çıktı.

Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir, Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in kardeşi. Akrabalık bağlarının evlilikle atıldığı ortaya çıktı.

Hastanedeyken paylaşım yapmıştı

TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde "Mete" karakterine hayat veren usta oyuncu Mesut Akusta, şu sıralar Veda Mektubu'nda yer alıyor.

Mete karakteriyle tanınan oyuncu, Teşkilat'ta oynarken evinde beyin kanaması geçirmiş ve zor bir ameliyattan çıkmıştı.

Zor günleri atlatan Akusta'ya o dönem Esra Erol'dan da geçmiş olsun mesajı gelmişti.

Ünlü sunucu Esra Erol, Mesut Akusta'nın hastaneden fotoğrafını paylaşıp, "Bin şükür" notunu düştü.