Esra Erol bile neye uğradığını şaşırdı! İş arkadaşı ve eşi arasında... "Çocuk benim" demişti, DNA şoke etti! Esra Erol'a katılan Ali isimli bir şahıs, aldatığını canlı yayında öğrendi. Esra Erol'u bile şaşırrtan olayda aldatıldığını öğrenen şahıs, adeta yıkıldı. Ortada bir çocuk bulunurken, DNA testinin sonucu da herkesi şaşırttı.

Esra Erol'a İstanbul Kağıthane'den katılan Ali isimli bir vatandaşın yaşadıkları, herkesi şaşkına uğrattı.

Programa katıldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Ali Bey, 12 yıldır Merve isimli kadınla evli olduğunu ve 4 çocuğa sahip olduğunu söyledi.

Çiftin 11, 8, 6 yaşlarındaki çocukları ile 3 buçuk aylık bir bebeği olduğunu açıklayan Erol, programın ilerleyen zamanlarında ise şaşkınlığa uğradı.

Eşi Merve Hanım'la 10 aydır ayrı yaşadıklarını söyleyen Ali Bey, "Ben bebek için programa başvurdum. Karşı taraf 'Çocuk benim' diyor, ben de aynı şeyi söylüyorum. Bu DNA testinin yanlış yapıldığını düşünüyor ve ben kabul etmiyorum." dedi.

Esra Erol'un "Geçtiğimiz sene 10 Nisan'da iş arkadaşınız size gelip ne dedi?" sorusuna yanıt veren Ali Bey'in sözleri stüdyodakileri şaşırttı.

Ali Bey konu hakkında şu ifadeleri kullandı; "Bana 'Çocuk benim' dedi. O zaman eşim hamileydi fakat gebe olduğunu bilmiyordu.

Hastaneye götürdüm, tedaviler yaptırdım. O hamile olduğunu bilmiyordu. Ama iş arkadaşım 'Eşin şu anda hamile ve karnındaki çocuğun biyolojik babası benim' diyordu"

Ali Bey'in iş arkadaşı Alihaydar Doğan'ın "Sen evli bile olmuş olsan biz bir ilişki yaşadık ve bu ilişkiden bir çocuğumuz dünyaya gelecek" dediğini teyit eden Esra Erol "Bunu eşinize sordunuz mu?" diye sordu.

Ali Bey, "Sordum. Hastaneye gittik bir şey çıkmadı. Kan testi yaptırdık ilk başta çıkmamıştı sonra çıktı. Ultrasona girdi çıkmadı." dedi.

Eşine evlilik süresince başka biriyle ilişki yaşayıp yaşamadığını soran Ali Bey, 'Hayır' cevabını aldığını söyledi. Gebeliğin ortaya çıkmasından sonra çiftin beraber olduğunu ama ayrı evlerde yaşadıklarını öğrenen Esra Erol "Bu iş arkadaşınız, eşin hamile dedikten sonra karınızla ayrılmaya karar mı verdiniz?" diye sordu.

Yaklaşık 10 aydır eşiyle ayrı yaşadığını vurgulayan Ali Bey, bu durumun evsiz kalmalarından kaynaklandığını söyledi.

Esra Erol'un "Oturduğunuz evle iş arkadaşınızın bir bağlantısı var mı?" sorusu üzerine "Hayır" yanıtını veren Ali Bey, şu süreçte kendisinin şirkette kaldığını eşinin ise annesinin yanında yaşadığını belirtti.

Esra Erol konuşmasına şu sözlerle devam etti;

"Karşı taraf DNA testini çocuğun kimden olduğunu öğrenmek için yaptırdı. Resmi kayıtlarda baba sensin. Bu kişi bu testle beraber sana bir gerçeği ispatlamak istemiş ama eşin de bu gerçeği kabul etmiyor. Bu test sonucunda karşı taraf bu çocuğu sizden almaya kalkıştı mı?"

Yeniden DNA testi yaptırmadan çocuğu vermeyeceğini söyleyen Ali Bey, canlı yayında aldatıldığını öğrendi ve yıkıldı.

Alihaydar Doğan canlı yayına telefonla bağlanıp, "Ben çocuğun benden olduğuna emindim. İkisi bir olup benim çocuğumu kaçırmaya çalıştılar hamileyken. Kendisi '2-3 aylık' dedi. Ben özel hastaneye götürdüm çocuk 7 aylık çıktı. DNA testi de yaptırdım. Benim evraklarım da var. Avukata vereceğim, çocuğu alacağım." dedi.

Merve Hanım'ın Ali Bey'den kaç kez boşanmak istediğini söyleyen Alihaydar Bey, faturalarını bile kendisinin ödediğini söyledi. "Merve Hanım benimle evlilik düşünüyordu. Fakat kocası boşanmadı bundan" dedi.

Bu ilişki içerisinde onların evine gidip aynı sofraya oturduğunu söyleyen Alihaydar Bey "3 yıldır bizim bir ilişkimiz var. Kocası biliyordu" dedi.

Canlı yayına bağlanan Merve Hanım, Esra Erol'un soruları üzerine Ali Bey'i aldattığını itiraf etti.