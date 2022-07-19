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    Esra Erol havuz başında arz-ı endam etti! Eşi yorumlardan yürüdü...'Tanışsak mı'

    Sezonu bitirip soluğu tatilde alan Esra Erol'un pozlarına eşinden yorum geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 12:34
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    Esra Erol havuz başında arz-ı endam etti! Eşi yorumlardan yürüdü...'Tanışsak mı'

    Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol, ekran sezonunu bitirip tatile çıktı.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Erol, tatilden pozlar vermeyi de ihmal etmiyor.

    Havuz başına geçen Esra Erol, doğal hali ve fit fiziğiyle boy gösterdi.

    Ünlü sunucuya beğeni ve yorumlar yağarken, eşi Ali Özbir'de dayanamadı.

    Esra Erol havuz başında arz-ı endam etti! Eşi yorumlardan yürüdü... Tanışsak mı #1

    Eşine yürüdü

    2010 yılında Ali Özbir ile evlenerek mutlu bir yuva kurdu.

    2 erkek çocuk sahibi olan çift, zaman zaman paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine geliyor.

    Esra Erol havuz başında arz-ı endam etti! Eşi yorumlardan yürüdü... Tanışsak mı #2

    Özbir, eşinin güzelliği karşısında yine kayıtsız kalamadı. "Çok güzelsiniz tanışsak mı" yorumunu yazan Ali Özbir'e eşi Esra Erol'dan beğeni geldi.

    Esra Erol havuz başında arz-ı endam etti! Eşi yorumlardan yürüdü... Tanışsak mı #3

    Esra Erol havuz başında arz-ı endam etti! Eşi yorumlardan yürüdü... Tanışsak mı #4

    Esra Erol havuz başında arz-ı endam etti! Eşi yorumlardan yürüdü... Tanışsak mı #5


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