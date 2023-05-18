Esra Erol kamera arkasını ilk kez paylaştı! Hem güldü hem güldürdü, gören o detaya takıldı: "Meğer..." Esra Erol, sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da porgramına dair kamera arkasını ilk kez paylaştı. Güzel ismin o anlarını gören takipçileri, doğallığı ve sempatikliğine de hayran oldu.

Esra Erol, uzun zaman sunduğu evlilik programlarıyla adından söz ettirdi. Bu programlar sayesinde tanınmaya başladı.

Güzel isim yıllarca evlilik programı sundu ancak programlar yayından kaldırılınca rotasını değiştirdi.

ATV ekranlarının sevilen yüzü olan Erol, Esra Erol'da programını farklı bir formata taşımayı başardı.

Bu programda zor durumda olanlara yardım eden Erol, seyircinin de dikkatini çekiyor.

Reyting rekorları kıran programı ile her gün ekranda olan güzel isim, gündüz kuşağı programından bir kamera arkası videosunu paylaştı. Esra Erol'un o görüntülerdeki bazı tavırları, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Esra Erol paylaştı, izleyen gülümsedi

Esra Erol, son olarak set arkasından bir fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Kamera arkasını takipçilerinin beğenisine sunan Esra Erol paylaşımına, "Kamera arkası, o anlarda her şey var" notunu düştü.

Ünlü sunucunun kamera arkası notu ile paylaştığı videosunu görenler, Esra Erol'un eğlenceli ve samimi tavırlarına ayrıca çekim anına girildiği andaki ciddi duruşuna dikkati çekti.