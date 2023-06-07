Esra Erol mesleğini değiştirdi! Hayranları çok şaşıracak... O efsane diziye dahil oldu Esra Erol'da programını sunan başarılı isim Esra Erol, bir diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Erol'u dizide gören hayranları ise çok şaşırdı.

Başarılı sunucu Esra Erol, uzun yıllardır ATV ekranlarında porgram yapıyor.

Sunduğu evlilik programlarıyla büyük bir üne kavuşan Erol, son yıllarda ise Esra Erol'da programını sunmaya başladı.

Bu programda birçok sosyal konuyu ele alan Esra Erol, yayınlandığı saatlerde de reyting rekorları kırıyor.

Başarılı isim şimdi ise oyunculuğa soyundu. Daha önce de kısa bir dönem oyunculuk yapan Erol, Aldatmak dizisine dahil oldu.

Konuk oyuncu olacak

Vahide Perçin'in başrolü olduğu Aldatmak'ta yine kendisini oynayan Esra Erol, dizide yine kendisini oynadı. Ünlü sunucu, gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından olan yayınını dizi içinde sunacak.

34. bölümü 8 Haziran tarihinde yayınlanacak olan Aldatmak dizisinde, hakime Güzide Yenersoy'un aldatıldığını öğrenmesi ve sonrasında ailesinde ve hayatında değişen olaylar seyirciye aktarılıyor.