Esra Erol nereden nereye dedirtti! Estetiksiz halini gören hayrete düştü

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, eski haliyle herkesi şaşırttı. Değiştiği ve bazı estetik işlemleri yaptırdığı görülen Erol, "Nereden nereye" dedirtti.

Başarılı ve güzel sunucu Esra Erol, sunduğu evlilik programlarıyla adından söz ettirmeye başladı. Yaptığı bu programlar sayesinde adını duyuran Erol, evli ve iki çocuk annesi.

Ali Özbir'le evli olan ve İdris Ali İle Ömer Erol adından iki oğlu olan sunucu, uzun zamandır ATV ekranlarında hayranlarının karşısına çıkıyor.

Evlilik programlarının yayından kaldırılmasının ardından farklı bir konsepte başlayan Esra Erol, şimdilerde eski hali ile gündem oldu.

Uzun yıllardır ekranda olan hatta bir dönem oyunculuk yaptığı bilinen Erol, değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı.

Esra Erol'un eski ve yeni halini gören, kıyaslayan hayranları ise yüzündeki işlemlere dikkati çekti.

ESRA EROL'UN DEĞİŞİMİ

Sunuculuğu ile herkesin beğenisini kazanan Esra Erol, uzun yıllardır ekranlarda ve birçok farklı projede yer aldı.

Bazı vatandaşlar yaşadıkları değişimden sonra Erol'u hatırlamıyor olabilir. Ancak başarılı sunucu, bir dönem oyunculuk bile yaptı.

İlk televizyon macerası olan Kalp Gözü'ndeki görüntüleri sevenlerini şaşırtırken, Erol hakkında ortaya atılan estetik iddiaları bir kez daha güçlendi.

ÇEMBERİMDE GÜL OYA'DA OYUNCULUK DENEYİMİ

Dest-i İzdivaç programını sunarak kariyerinde yükselişe geçen Esra Erol; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Başkan gibi çeşitli yapımlarda yer aldı.

Erol'un o döneme ait görüntüleri hem kariyerinde yükselmek için birçok alanı denediğini hem de bir hayli değiştiğini gösteriyor.