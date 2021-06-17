Esra Erol'a damga vurdu: TikTok fenomeni İlknur Biryan olayı nedir?

TikTok fenomeni İlknur Biryan hakkındaki son gelişmeler, Esra Erol’da programını takip edenler tarafından araştırılıyor. Peki TikTok fenomeni İlknur Biryan kimdir, olayı nedir?

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da, ele alınan TikTok fenomeni İlknur Biryan olayı izleyicileri şaşkına çevirdi.

TikTok fenomeni İlknur Biryan'ın, eşi Ali Biryan'ı terk ederek Eşret Temur'a kaçması, programa damga vurdu.

İlknur Biryan'ın eşi Ali Biryan, Esra Erol'da programına gelerek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Günlük işlerde çalışan Ali Biryan, eşi İlknur Biryan’ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirtti.

Sosyal medya uygulaması Tiktok'ta tanıştığı bir erkekle kaçan İlknur Biryan'ın kim olduğu ve olayın arka planında nelerin yaşandığı, izleyiciler tarafından merak edildi.

Peki TikTok fenomeni İlknur Biryan kimdir? İlknur, Ali Biryan ve Eşret Temur olayı nedir? İşte detaylar...

TİKTOK FENOMENİ İLKNUR BİRYAN OLAYI NEDİR?

Samsun'da 24 yıllık eşi Ali Biryan ve yedi çocuğunu bırakıp evden kaçan TikTok fenomeni İlknur Biryan, Esra Erol programına konu oldu.

Tekkeköy ilçesinde yaşayan yedi çocuk annesi İlknur Biryan, TikTok aracılığıyla tanıştığı Eşref Temur'a kaçtı. Daha önce de TikTok üzerinden tanıştığı kişilerle görüştüğü öne sürülen Biryan, eşi Ali Biryan'dan ayrılmak istediğini açıkladı.

Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Ali Biryan, eşi İlknur Biryan’ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirtti.

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan İlknur Biryan, TikTok'ta 8 binin üzerinde takipçisi olduğunu belirtti. Artık TikTok kullanmadığını açıklayan Biryan, Temur'la birlikte olduğunu kabul etti.

Yedi çocuk annesi kadının birlikte kaçtığı Eşref Temur da yayına bağlanarak İlknur Biryan'ı sevdiğini dile getirdi. Terk edilen eş Ali Biryan ise eşinin kendisine dönmesi durumunda affedeceğini söyledi.

EŞİNE SARILARAK VEDA ETTİ

Karısına her sabah kahve yaptığını belirten Biryan, "Karşılıklı kahve içerdik, bir sorunumuz yoktu. Sadece maddi olarak zaman zaman beklentilerini karşılayamadım. Bu yüzden de çok üzgünüm. Verdiğim sözleri tutamadığım için özür dilerim." dedi.

Karısının kendisine sarılarak veda ettiğini ifade eden Biryan, eşinin kaçmadan önce en büyük kızlarına durumdan bahsettiğini dile getirdi. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan çiftin 17 yaşındaki kızı Burcu ise annesinin kendisine verdiği haberi doğruladı.

Genç kız, annesinin daha önce de farklı kişilerle sosyal medya üzerinden tanışıp konuştuğunu dile getirdi. Annesinin kaçacağına en başta inanmadığını söyleyen genç kız, annesinin konuştuğu kişileri babasının da bildiğini iddia etti.

İLKNUR BİRYAN TİKTOK KULLANMAYI BIKAKTIĞINI SÖYLEDİ

Kocasından ayrılmak istediğini dile getiren Biryan, artık TikTok kullanmadığını belirterek Temur'la birlikte olduğunu kabul etti. Eşinin kendisine hiçbir zaman gün yüzü göstermediğini öne süren Biryan, yedi çocuğunu da kabul etmediğini söyledi.

Biryan, "Yedi çocuğa aslanlar gibi bakacağını söylüyordu. Ben boşanma dilekçemi verdim. Yedi çocuğu da istemiyorum. Benim için 24 Mayıs'tan sonra farklı bir hayat başladı." sözlerini kullandı.

İlknur Biryan'ın eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Temur, "İlknur'un kocası Ali, İlknur'a defalarca şiddet uyguladı." diye konuştu.