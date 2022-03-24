Esra Erol'da akılalmaz olay! Engelli çocuğunu 6 yaşında parka bıraktı... 'Anneliğine tüküreyim senin pislik'

Esra Erol'a katılan Zeynep isimli bir kadın, 6 yaşında parka bıraktığı engelli kızı Burcu'yu bulmak istediğini söyledi. Erol'un şoke olduğu olayda Zeynep'in kızından bugünkü yayında haber geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Esra Erol'un sunduğu Esra Erol'da programında her gün farklı bir olay seyirci karşısına çıkıyor.

Farklı olayları ekran başına taşıyan programa katılan Zeynep isimli bir kadının hikayesi, herkesi şoke etti.

Esra Erol'un bile hem üzüldüğü hem de şoke olduğu olayda Zeynep, 6 yaşındaki engelli kızını parka bıraktığını söyledi.

24 yıl önce kızı Burcu'yu parka bıraktığını söyleyen ve onu karakola götüren Ali isimli esnafla evlenen Zeynep, kızını bulmak için gözyaşı döktü.

Esra Erol, Ali ve Zeynep'in bu olayı birlikte planladığını söylerken, program sonunda ise Burcu'dan haber geldi.

Detayları yarın paylaşacağını dile getiren Esra Erol, kızını terk eden anne Zeynep'e karşı sitemde bulundu.

HERKESİ ŞOKE EDEN OLAY

"24 yıldır çektiğim azap bitsin, kızımı bulmak için bana yardım edin. Yalnız olmadığını ve kardeşleri olduğunu bilsin" diyerek Esra Erol'dan destek isteyen Zeynep, herkesi şaşırttı ve kızdırdı.

Çocuğunu parka bıraktıktan sonra onu bulan kişiyi takip ettiğini, karakoldan çıktıktan sonra da kendisiyle görüştüğünü söyleyen anne, çocuğunu karakola teslim eden kişiyle bir süre sonra evlendiğini ve o kişiden 2 çocuk sahibi olduğunu belirtti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızını bakacak kimsesi olmadığı için bıraktığını söyleyen anne, Burcu'nun hayatta olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol, Burcu'nun çok iyi durumda olduğunu ve kendisini geliştirdiğini belirtti. Ancak Burcu'nun annesini görmek isteyip istemeyeceği henüz bilinmiyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEPKİ

Kızını merak eden ve eşi Ali ile programa gelen Zeynep'e ise sosyal medyadan birçok yorum geldi. Eleştiri yağmuruna tutulan anne için "Vicdansız" yorumları yapıldı.