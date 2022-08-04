Petrol
97.31
0.55%
Euro
18.3355
0.51%
Dolar
17.9629
0.20%
Altın
1.028
1.06%
Borsa
2719
1.29%
Bitcoin
413.630
-1.91%
BTXN Coin
8.52
-7.08%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol'da programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?
    • 04.08.2022 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    ATV ekranlarında uzun bir süre evlilik programı sunan Esra Erol, şimdilerde farklı bir format ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

    Evlilik programları denilince akla gelen Erol, yeni programında zor durumda olanlara yardım ediyor ve kayıpları bulmaya çalışıyor.

    Evli çiftlerin evliliklerini kurtarmaya çalışan ve hafta içi ekranlarda olan Esra Erol, programın sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıktı.

    Ailesiyle birlikte tatilde olan ve keyifli vakit geçiren güzel sunucunun hayranları, programın ne zaman başlayacağını merak ediyor.

    Yeni sezonda yine ATV ekranlarında olmaya hazırlanan Esra Erol ile ilgili, "Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorusu gündeme getirildi.

    Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı..

    Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?

    Esra Erol'un porgramının ne zaman başlayacağı netleşmedi. Konu hakkında Esra Erol cephesinden açıklama gelmedi.

    Ancak her sene Eylül ayında başlayan programın, yine Eylül ayında ATV ekranlarında olması bekleniyor.

    Esra Erol ve ailesi ise şu sıralar tatilin keyfini sürüyor. Erol, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Esra Erol da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol da yeni sezon tarihi belli oldu mu? #1


    İlginizi Çekebilir

    4 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
    Gündem

    4 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Ordu’daki ‘üç kız heykeli’ tahrip edildi
    3. Sayfa

    Ordu’daki ‘üç kız heykeli’ tahrip edildi

    Görüş Bildir