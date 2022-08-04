Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol'da programının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarında uzun bir süre evlilik programı sunan Esra Erol, şimdilerde farklı bir format ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Evlilik programları denilince akla gelen Erol, yeni programında zor durumda olanlara yardım ediyor ve kayıpları bulmaya çalışıyor.

Evli çiftlerin evliliklerini kurtarmaya çalışan ve hafta içi ekranlarda olan Esra Erol, programın sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıktı.

Ailesiyle birlikte tatilde olan ve keyifli vakit geçiren güzel sunucunun hayranları, programın ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Yeni sezonda yine ATV ekranlarında olmaya hazırlanan Esra Erol ile ilgili, "Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı..

Esra Erol'da ne zaman başlayacak? 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Esra Erol'un porgramının ne zaman başlayacağı netleşmedi. Konu hakkında Esra Erol cephesinden açıklama gelmedi.

Ancak her sene Eylül ayında başlayan programın, yine Eylül ayında ATV ekranlarında olması bekleniyor.

Esra Erol ve ailesi ise şu sıralar tatilin keyfini sürüyor. Erol, çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmiyor.