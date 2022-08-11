Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu?

Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu?

ATV ekranlarında yayınlayan Esra Erol'da programı, yeni sezona hazırlanmaya başladı. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu?

Uzun yıllar ATV ekranlarında evlilik programı sunan Esra Erol, bu sayede büyük bir kitleye sahip oldu.

Bazı dönemler kanal değiştiren Erol, evlilik programlarının sona ermesinden sonra rotasını yeniden ATV'ye çevirdi.

ATV'de evlilik programı sona erdikten sonra Esra Erol'da'yı farklı bir formatla sunmaya başlayan sunucu, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kayıpları bulan, küsleri barıştıran ve zor durumda olanlara yardım eden Erol, her hafta içi ekrandaki yerini alıyor.

Yoğun geçen temponun ardından sezon finaline giren Esra Erol, ailesi ile birlikte soluğun tatilde aldı.

Şu sıralar tatilin tadını çıkaran Esra Erol'un ne zaman ekrana döneceği ise merak konusu oldu.

Peki,Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu? İşte yanıtı...

Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu?

Sunuculuğunu Esra Erol'un üstlendiği, parçalanmış aileleri birleştirmeye, evlatlık verilen çocukları ailelerine kavuşturmaya devam eden Esra Erol'da yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

Esra Erol'da, 29 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonu açıyor. Program, canlı yayınla hafta içiher gün 16.20'de atv ekranlarında olacak.