Petrol
98.43
1.06%
Euro
18.5712
0.85%
Dolar
17.9586
0.50%
Altın
1.035
0.53%
Borsa
2862
1.16%
Bitcoin
439.174
2.08%
BTXN Coin
7.45
-1.84%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu?

    ATV ekranlarında yayınlayan Esra Erol'da programı, yeni sezona hazırlanmaya başladı. Peki, Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu?
    • 11.08.2022 - 17:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu?

    Uzun yıllar ATV ekranlarında evlilik programı sunan Esra Erol, bu sayede büyük bir kitleye sahip oldu.

    Bazı dönemler kanal değiştiren Erol, evlilik programlarının sona ermesinden sonra rotasını yeniden ATV'ye çevirdi.

    ATV'de evlilik programı sona erdikten sonra Esra Erol'da'yı farklı bir formatla sunmaya başlayan sunucu, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Kayıpları bulan, küsleri barıştıran ve zor durumda olanlara yardım eden Erol, her hafta içi ekrandaki yerini alıyor.

    Yoğun geçen temponun ardından sezon finaline giren Esra Erol, ailesi ile birlikte soluğun tatilde aldı.

    Şu sıralar tatilin tadını çıkaran Esra Erol'un ne zaman ekrana döneceği ise merak konusu oldu.

    Peki,Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu? İşte yanıtı...

    Esra Erol'da ne zaman başlayacak? Esra Erol'da'nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu?

    Sunuculuğunu Esra Erol'un üstlendiği, parçalanmış aileleri birleştirmeye, evlatlık verilen çocukları ailelerine kavuşturmaya devam eden Esra Erol'da yeni sezonuyla ekranlarda olacak.

    Esra Erol'da, 29 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonu açıyor. Program, canlı yayınla hafta içiher gün 16.20'de atv ekranlarında olacak.

    Esra Erol da ne zaman başlayacak? Esra Erol da nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu? #1

    Esra Erol da ne zaman başlayacak? Esra Erol da nın yeni sezon tarihi duyuruldu mu? #2


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    SON DAKİKA I ALTIN BİLEZİK FİYATLARI
    Gündem

    SON DAKİKA I ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

    Serena Williams, Kanada Açık'a veda etti
    Tenis

    Serena Williams, Kanada Açık'a veda etti

    Görüş Bildir