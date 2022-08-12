Güzel sunucu Esra Erol, ailesiyle birlikte tatiline devam ediyor. Tatilden çektirdiği kareleri sosyal medyadan yayınlayan Erol, son olarak şortuyla poz verdi.

12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı sunucu Esra Erol, kız lisesi ardından ise açık öğretim fakültesinden mezun oldu.

Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nü kazanan Erol, bir dönem oyunculuk alanında da şansını denedi.

Cennet Mahallesi, Alemin Kralı ve Yalan Dünya gibi dizilerde yer alan Erol, asıl ününü evlilik programları sunarak kazandı.

ATV ekranlarında uzun süre evlilik programları sunan Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturdu.

İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuğu dünyaya getiren başarılı sunucu, evlilik programlarının kaldırılmasının ardından format değişikliğine gitti.

Şu sıralar yine ATV ekranlarında Esra Erol'da isimli programı sunan ve farklı bir format deneyen Esra, sezon arası verdi ve ailesiyle tatile çıktı.

Ailesiyle tatildeyken oldukça eğlenen ve bu anları hayranları ile paylaşan Esra Erol, mini şortuyla ortalığı kasıp kavurdu.

Esra Erol'a yorum yağdı

29 Ağustos 2022 tarihinde yeniden ekranlara dönecek olan Esra Erol, şu sıralar tatilin tadını sürüyor.

Eşi ve çocuklarıyla keyifli anlarını sosyal medyadan yayınlayan sunucu, son olarak şortlu karelerini paylaştı. Erol, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

İki çocuk annesi olmasına rağmen kendisine iyi baktığı görülen Erol, kusursuz fiziği ile mest etti.

"Çelik gibisin" , "Bu ne güzellik" , "Öyle ölmem füze at" tarzında birbirinden farklı yorumlar alan Esra Erol, bronz teniyle ayrıca dikkati çekti.