Esra Erol'un dişli avukatı Hülya Kuran'ın kızı güzelliğiyle mest etti! Bakın mesleği neymiş...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında yer alan Hülya Kuran, sözleriyle dikkati çekiyor. Dişli bir avukat olarak bilinen Kuran, kızıyla adından söz ettirdi.

Uzun süredir ATV ekranlarında program yapan Esra Erol, avukat olan Hülya Kuran'ı yol arkadaşı olarak görüyor.

Uzun bir zamandır Esra Erol'un yanında olan Hülya Kuran, programda yaptığı açıklamalar ve verdiği önerilerle adından söz ettiriyor.

Kadınların haklarını korumaya çalışan ve programda onlara yönelik çıkışlar yapan Kuran, bir kız annesi.

Bir erkek ve bir kızı olan Hülya Kuran, sosyal medya hesabından zaman zaman ailesine dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Kızı Zeynep ile olan karelerini sosyal medya hesabından paylaşan başarılı isim, kızına başarılarından dolayı tebrik dolu ifadeler kullanıyor.

Annesi gibi sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Kuran ise güzelliği ile herkesin ilgisini çekiyor.

HÜLYA KURAN'IN YOLUNDAN GİDEN KIZI ZEYNEP

1972 Çanakkale doğumlu olan Hülya Kuran, bir hukuk profesörü olan Selami Kuran ile evli.

Mutlu aile tablosu ile beğenilen Kuran'ın kızı Zeynep ise meslek olarak avukatlığı tercih etti.

Kızıyla her fırsatta övünen Kuran, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Genç avukat Zeynep Kuran ise güzelliği ile takipçilerinden tam not aldı.