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    Esra Erol'un eski halini görenler hayrete düştü! 'Yıllar en çok ona yaramış' dedirtti

    ATV ekranlarında Esra Erol'da adlı gündüz kuşağı programını sunan Esra Erol'un arşiv fotoğrafları gündem oldu. 39 yaşındaki ünlü sunucunun eski hali akıllara, ''Estetik mi yaptırdı'' sorusunu getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 21:15
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    Esra Erol'un eski halini görenler hayrete düştü! 'Yıllar en çok ona yaramış' dedirtti

    39 yaşındaki başarılı sunucu Esra Erol, kariyerinin henüz başlarındayken birçok farklı yapımda yer aldı.

    Ünlü sunucunun, özellikle ilk kez kamera karşısına geçtiği ''Kalp Gözü'' adlı dizisindeki görüntüleri sevenlerini şaşırttı. Erol'un dizideki hali, ortaya atılan estetik iddialarını bir kez daha güçlendirdi.

    BİRÇOK DİZİDE BOY GÖSTERDİ

    Kariyerindeki çıkışı, sunduğu ''Dest-i İzdivaç'' programıyla yakalayan Esra Erol, şöhret basamaklarını ilk tırmandığı yıllarda; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Başkan gibi çeşitli yapımlarda yer aldı.

    Erol'un o dönemlere ait görüntüleri, estetik yaptırıp yaptırmadığı konusunda, sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

    Esra Erol un eski halini görenler hayrete düştü! Yıllar en çok ona yaramış dedirtti #1

    ESKİ HALLERİ TEKRAR GÜNDEM OLDU

    Her fırsatta vücudunda ciddi bir estetik olmadığını yineleyen Erol'un yıllar önceki fotoğrafları yeniden gündem oldu. İşte Erol'un eski hali...

    Esra Erol un eski halini görenler hayrete düştü! Yıllar en çok ona yaramış dedirtti #2

    Esra Erol un eski halini görenler hayrete düştü! Yıllar en çok ona yaramış dedirtti #3

    Esra Erol un eski halini görenler hayrete düştü! Yıllar en çok ona yaramış dedirtti #4

    Esra Erol un eski halini görenler hayrete düştü! Yıllar en çok ona yaramış dedirtti #5

    Esra Erol un eski halini görenler hayrete düştü! Yıllar en çok ona yaramış dedirtti #6

    Esra Erol un eski halini görenler hayrete düştü! Yıllar en çok ona yaramış dedirtti #7

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