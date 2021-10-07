Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol güzelliği ile ablasını gölgede bıraktı

Ünlü sunucu Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol, güzelliği ile dikkati çekti. 2 çocuk annesi olan Erol, sosyal medya hesabını aktif kullanarak, takipçileri için sık sık paylaşım yapıyor.

Ekranların sevilen ismi ve ATV'de uzun süredir Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, aile hayatı ile dikkatleri çekiyor.

Güzel sunucu aile hayatını çok fazla göz önünde yaşamamasına rağmen, arada takipçileri için paylaşımlar yapıyor.

Ali Özbir ile evli olan İdris Ali ve Ömer Erol adında iki oğlu olan Esra Erol, şu sıralar kardeşleri ile gündeme geliyor.

Sunucunun Bihter ve Eda adında iki kardeşi bulunurken, Bihter Erol'un güzelliği ise gözleri üzerine çevirdi.

Bihter Erol sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, adından söz ettirmeye başladı.

BİHTER EROL GÜZELLİĞİ İLE ABLASINI GERİDE BIRAKTI

Birçok marka ile iş birliği yapan Bihter Erol'un Eymen ve Ayşe Vera adında iki çocuğu var.

Ablası Esra ve Eda Erol'un aksine kameralardan uzak bir hayat yaşayan Bihter Erol, aile pozları ile beğeni topluyor.

Ailesi ile çektirdiği kareleri yayınlayan Erol'un samimi pozlarına beğeni ve yorum yağıyor.