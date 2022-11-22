Esra Erol'un kardeşi Eda Erol güzelliği ile büyülüyor! "Kusursuz ötesi bir güzellik"

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol güzelliği ile büyülüyor! "Kusursuz ötesi bir güzellik"

Eda Erol güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü isim sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor..

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Eda Erol'un sosyal medya paylaşımları büyük beğeni topluyor.

Bir dönem şarkıcı Alişan ile ayrılığından sonra uzun süre gündeme gelen Eda Erol değişimiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Eda Erol'un instagramda 454 bin takipçisi bulunuyor. Moda ile ilgilenen Eda Erol'un yaptığı her paylaşım büyük beğeni topluyor.

Eda Erol bir dönem oyunculuk deneyimide yaşadı. 36 yaşında olan Eda Erol ilktelevizyon deneyimini 46 Yok adlı diziyle yaşamıştır. Son dönemde güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Eda Erol takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Eda Erol'un bazı instagram paylaşımları şu şekilde..