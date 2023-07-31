Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mayolu pozlarını paylaştı! Fiziğiyle mest etti.. Eda Erol güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü isim tatil pozlarını takipçileri ile paylaştı. İşte o kareler..

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Şimdilerde tatilde olanEda Erol mayolu pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Eda Erol görenleri kendine hayran bıraktı. Eda Erol'un tatil paylaşımları takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. 1986 yılında dünyaya gelen Eda Erol, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Eda Erol şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Eda Erol'un Instagram'da 517 bin takipçisi bulunuyor. İşte Eda Erol'un tatil pozları..