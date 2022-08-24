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    Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbisesiyle yürek hoplattı! 'Barbie bebek gibisin'

    Eda Erol güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ünlü isim mini elbisesi ile verdiği pozları takipçileri ile paylaştı.İşte o kareler..
    • 24.08.2022 - 11:14
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    Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbisesiyle yürek hoplattı! 'Barbie bebek gibisin'

    Esra Erol'un kardeşi Eda Erol cesur sosyal medya pozları ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.Güzel isim sosyal medyadan paylaştığı kareler ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

    Aşk hayatı ilede gündeme gelen Eda Erol mavi mini elbisesiyle verdiği pozları instagram hesabından paylaştı.Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan o karelere yorum yağdı.

    Esra Erol un kardeşi Eda Erol mini elbisesiyle yürek hoplattı! Barbie bebek gibisin #1

    Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Eda Erol'un instagramda 424 bin takipçisi bulunuyor.Her paylaşımı binlerce beğeni alan Eda Erol güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

    İşte Eda Erol'un gündeme gelen son instagram paylaşımı..

    Esra Erol un kardeşi Eda Erol mini elbisesiyle yürek hoplattı! Barbie bebek gibisin #2

    Esra Erol un kardeşi Eda Erol mini elbisesiyle yürek hoplattı! Barbie bebek gibisin #3

    Esra Erol un kardeşi Eda Erol mini elbisesiyle yürek hoplattı! Barbie bebek gibisin #4


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