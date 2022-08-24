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Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbisesiyle yürek hoplattı! 'Barbie bebek gibisin'

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol mini elbisesiyle yürek hoplattı! 'Barbie bebek gibisin'

Eda Erol güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ünlü isim mini elbisesi ile verdiği pozları takipçileri ile paylaştı.İşte o kareler..