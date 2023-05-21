Esra Erol'un küçük oğlu Ömer'i gören gözlerine inanamıyor! "Aynı annesi" 41 yaşındaki ünlü sunucu Esra Erol'un küçük oğlu Ömer, annesiyle olan benzerliğiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz gün programa çıkan Ömer, izleyicilerin beğenisini topladı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, yıllardır izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol'un birbirinden güzel iki oğlu var.

2011 yılında İdris Ali'yi, 2017 yılında ise Ömer'i kucağına alan Esra Erol'un küçük oğlu Ömer kendisine benzetildi.

19 Mayıs tarihinde canlı yayına çıkan Ömer, konuşmasıyla izleyicileri kahkahaya boğdu. Anne- oğul arasında geçen diyalog sosyal medyaya damga vurdu.

Aynı annesi!

Annesi Esra Erol'a olan benzerliği ile dikkat çeken Ömer, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Esra Erol ve küçük oğlu Ömer, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Annesinin sorduğu her soruya "hayır" yanıtını veren Ömer, sempatikliğiyle dikkat çekti.

Annesine olan benzerliği ile çok konuşuldu. Ancak kendisinin babasına benzediğini söyleyen Ömer, stüdyoyu kahkahaya boğdu.