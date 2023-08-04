Esra Ezmeci ne diyeceğini şaşırdı! Şoke eden cinsellik itirafı..."Sadistik düşünceler..." Cinsellik ve ilişkiler üzerine verdiği tavsiyelerle dikkat çeken Psikolog Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bir kişinin itirafı ise dikkatleri çekti.

Kadın-erkek ilişkileri ve cinsel hayat üzerine sıkça konuşan Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından soru-cevap yaptı.

Fenomen psikolog Esra Ezmeci'ye yazan bir takipçi, sorusuyla şoke etti.

Esra Ezmeci'ye "Eşim ilişki sırasında boğazımı sıkıp tokat atıyor. Sizce bu normal mi?" diye soruldu.

"Haz almıyorsanız söyleyin"

Ünlü psikoloğun yanıtı ise şu şekilde oldu:

Bazı kişilerin cinsel haz durumu karşı tarafa acı vererek, ya da canını acıtacak eylemlerde bulunarak çoğalabilir. Bunlar sadistik düşüncelerini partneri üzerinde uygulayabilirler. Burada siz cinsellikteki şiddetin size haz vermediğini söyleyebilirsiniz. Kendi hazzı için sizin istemediğiniz bir şeyi kimsenin size yapma hakkı yok"