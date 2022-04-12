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    'Estetiğin alası!' Fenomen Ala Tokel'in eski kareleri 'yok artık' dedirtti

    İş hayatındaki yükselişinin yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiren Ala Tokel, estetik operasyonlarından önceki haliyle şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 15:51
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    'Estetiğin alası!' Fenomen Ala Tokel'in eski kareleri 'yok artık' dedirtti

    Sosyal medyanın tanınan simalarından biri olan Ala Tokel, Instagram dünyasında oldukça aktif.

    Hem influencer, hem YouTuber, hem de bir iş insanı kendisi...

    Paylaşımlarıyla binlerce takipçiye ulaşan Tokel, zaman zaman aşk hayatıyla da gündeme geliyor.

    Akmet Aksöz ile uzun soluklu bir beraberlil yaşayan, ardından Sibel Can'ın oğlu Oğulcan Engin ile de anılan fenomen, basketbolcu sevgilisi Doruk Dora ile yollarını ayırdı.

    Makyaj ve tırnak stüdyoları olan Tokel, şimdilerde yalnızlığın tadını çıkartıyor.

    Estetikten öncesi ve sonrası

    Cesur ve iddialı pozlarıyla paylaşımlarına devam eden Tokel, yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadı.

    Çene, burun, alın, dudak ve çeşitli dokunuşlarla kendini baştan yaratan 28 yaşındaki Ala Tokel'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

    Estetik, dolgu ve botoks merakını takipçileriyle de paylaşan fenomenin eski hallerini görenler adeta şok oldu.

    Tepeden tırnağa değişim yaşayan Tokel'e takipçilerinden "estetik abidesi", "estetiğin alası", "yolda görsem tanımam" gibi yorumlar geldi.

    Estetiğin alası! Fenomen Ala Tokel in eski kareleri yok artık dedirtti #1

    Estetiğin alası! Fenomen Ala Tokel in eski kareleri yok artık dedirtti #2

    Estetiğin alası! Fenomen Ala Tokel in eski kareleri yok artık dedirtti #3

    Estetiğin alası! Fenomen Ala Tokel in eski kareleri yok artık dedirtti #4

    Estetiğin alası! Fenomen Ala Tokel in eski kareleri yok artık dedirtti #5

    Estetiğin alası! Fenomen Ala Tokel in eski kareleri yok artık dedirtti #6

    Estetiğin alası! Fenomen Ala Tokel in eski kareleri yok artık dedirtti #7


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