Estetik ameliyat olan 74 yaşındaki kadın bir değişti pir değişti! Sosyal medya yıkıldı: "Estetiğin gücü adına" Sosyal medya estetik yaptırdıktan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan, 74 yaşındaki kadını konuşuıyor. 74 yaşındaki kadının değişimini gören sosyal medya kullanıcıları, "Estetiğin gücü adına" yorumlarında bulundu.

Son zamanlarda estetik operasyonlar gittikçe artmaya başladı ve kadın - erkek birçok kişi yaptırmak için sıraya giriyor.

Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen özellikle kadınlar, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtıyor.

Bu estetik operasyonlarından bir yenisi daha sosyal medyadan paylaşıldı.

Estetik doktoru Süleyman Taş'ın gerçekleştirdiği bir estetik operasyonu sosyal medyanın gündemine oturdu.

74 yaşındaki bir kadına yapılan cerrahi müdahaleler herkesi şaşırtırken, yaşlı kadın ise adeta gençleşti.

Toplam 10 farklı müdahele yapıldığı belirtilen ameliyatta; yüz gerdirme, boyun gerdirme, üstblefaroplasti, lazerle sıkılaştırıcı, nanofatgrrafting, geçici asansör, lazers deri yüzme, deri greftleri ile başörtülü göz tedavisi, oyuk göz tedavisi, ve dudak kaldırma operasyonları yapıldığı belirtildi.

Ameliyattan 7 gün öncesini ve 7 gün sonrasını görüntüleriyle paylaşan doktor Süleyman Taş'ın paylaşımı sosyal medyada viral oldu.