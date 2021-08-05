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Estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! Aslıhan Güner'in eski hali şoke etti! Meğer..

Estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! Aslıhan Güner'in eski hali şoke etti! Meğer..

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile dikkati çeken Aslıhan Güner'in, eski fotoğrafları ortaya çıktı. Güner'in fotoğraflarını görenler ise "Estetik harikasıymış" yorumunu yaptı. İşte "eski" Aslıhan Güner..