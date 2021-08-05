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- Estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! Aslıhan Güner'in eski hali şoke etti! Meğer..
Estetik harikası çıktı, görenler inanamadı! Aslıhan Güner'in eski hali şoke etti! Meğer..
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 12:52
- Güncelleme : 05.08.2021 - 12:56
Oyuncu Aslıhan Güner, İsmail Demirci ile birlikte rol aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile dikkatleri çekti.
Güner uzun zaman sonra hayranlarının karşısına "Yıldız" karakteri ile çıktı.
Kızıl saçları ve güzelliği ile büyüleyen Güner'in eski fotoğrafları ise sosyal medyanın gündemine düştü.
Güner'in eski halini görenler şoke olurken, estetik yaptırdığına dair iddialar gündeme geldi. İşte Aslıhan Güner'in o halleri..
ASLIHAN GÜNER ŞOKE ETTİ
Kendisi gibi oyuncu Mert Kılıç ile "Şefkat Tepe" adlı dizinin setinde aşk yaşamaya başlayan Güner, 2013 yılında Kılıç'la hayatını birleştirdi.
Aslıhan Güner'in estetiksiz fotoğrafları kısa bir süre içinde yayılırken, birçok hayranı gözlerine inanamadı.
Estetik operasyonlar sonrasında Güner’in yaşadığı değişiklik herkesi şaşırttı.
Aslıhan Güner, şimdilerde Uzak Şehrin Masalı adlı dizide Umay karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.