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    Estetik harikası oldu...Pis Yedili'nin Dilkopat'ı değişimi ile ağızları açık bıraktı!

    Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka biri olan Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • 14.07.2022 - 15:39
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    Estetik harikası oldu...Pis Yedili'nin Dilkopat'ı değişimi ile ağızları açık bıraktı!

    Show TV ekranlarında yayınlanan, konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Pis Yedili dizisi, bir döneme damgasını vuran gençlik dizileri arasındaydı.

    Başrollerinde Eda Ece, Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Halil Babür ve Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırdı.

    Üzerinden yıllar geçse de konuşulmaya devam eden ve eski bölümleri günümüzde bile izlenen Pis Yedili dizisinin oyuncuları, lakaplarıyla akıllara kazındı.

    Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor.

    Bu isimlerden biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak.

    Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

    İşte Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın estetikli hali...

    Estetik harikası oldu...Pis Yedili nin Dilkopat ı değişimi ile ağızları açık bıraktı! #1

    Estetik harikası oldu...Pis Yedili nin Dilkopat ı değişimi ile ağızları açık bıraktı! #2

    Estetik harikası oldu...Pis Yedili nin Dilkopat ı değişimi ile ağızları açık bıraktı! #3

    Estetik harikası oldu...Pis Yedili nin Dilkopat ı değişimi ile ağızları açık bıraktı! #4


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