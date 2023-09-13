Estetik kol yaptıracağını söylemişti! Kim Milyoner Olmak İster Rabia Birsen Güvercin'e sevindiren haber Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödülü kazanarak dikkat çeken Rabia Birsen Güvercin'in estetik kol hayali gerçek oluyor.

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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında final sorusunu açtıran ve doğru cevabı vererek 1 milyon liranın sahibi olan Rabia Birsen Güvercin sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Yarışmadaki başarısı ve tepkileriyle büyük beğeni toplayan Rabia Birsen Güvercin enerjisi ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Protez kol kullanan Rabia Birsen Güvercin geçen sene Kurban Bayramında talihsiz bir olay yaşadığını söyledi.

Rabia Birsen Güvercin, babasının kasap dükkanında bir kaza geçirdiğini ve kolunu kıyma makinesine kaptırdığını ifade etti.

Yarışmada büyük ödülü kazanmayı başaran Rabia Birsen Güvercin kazandığı ödül ile estetik kol yaptıracağını açıklamış ve herkesi duygulandırmıştı.

Rabia Birsen Güvercin'in bu açıklamaları sosyal medyada uzun gündem olurken sevindirici bir haber geldi.

İş insanı Mustafa Düğer, Kim Milyoner Olmak İster’den kazandığı 1 milyon TL ile estetik protez kol yaptıracağını açıklayan Rabia Birsen Güvercin'in protez masraflarını ücretsiz karşılayacağını açıkladı.

Rabia Birsen Güvercin'in estetik kol masrafını karşılayacağını açıklayan Mustafa Düğer'in bu hareketi büyük beğeni topladı.