'Estetik yok' diyen Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğrafları 'pes' dedirtti! 'Yeme bizi'

Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin estetik yaptırmadığını iddia etmesi üzerine eski hali gündem oldu. Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi, şoke etti.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

Bakü doğumlu güzel oyuncu, Yasak Elma dizisinde hayat verdiği "Şahika" karakteriyle en büyük çıkışını yakaladı.

Ardından Üç Kuruş'ta Bahar'a hayat veren Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Nesrin Cavadzade, güzelliği ve fiziğini estetik yaptırdığına bağlayan takipçilerine yanıt vermişti.

Nesrin Cavadzade, estetik iddialarını "Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur" sözleri ile yalanlamıştı..

Eski kareleri ortaya çıktı

Takipçileri ise Nesrin Cavadzade'nin eski halini merak ediyor.

Şimdilerde cesur pozlarıyla Instagram'da dikkatleri çeken Nesrin Cavadzade, gittikçe güzelleşiyor.

Yıllar içerisinde büyük bir değişime imza atan Cavadzade'nin önceki görüntüsü görenleri şoke ediyor.

Oyuncunun eski fotoğraflarını görenler burnu, kaşları dudakları, ve dişlerinde gözle görülür bir değişim yaşayan Nesrin Cavadzade'nin eski kareleriyle daha doğal olduğu yorumunda bulunuyor.

İşte Nesrin Cavadzade'nin estetiksiz hali...