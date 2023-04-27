Estetiklere doyamadı! 48'lik Ceylan’ın son hali ağızları açık bıraktı "Barbie bebek olmuş!" Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ceylan yüzüne yaptırdığı dolgularla bambaşka biri oldu. 48 yaşındaki Ceylan'ın son halini gören gözlerine inanamıyor. Resmen genç kızlara meydan okuyor. İşte yeni Ceylan...

Türk halk müziği ve arabeskin sevilen ismi Küçük Ceylan lakaplı Ceylan Avcı yıllar içindeki değişimiyle gündeme geliyor.

Sesiyle herkesi büyüleyen şarkıcı Ceylan son zamanlarda estetiklerinin dozunu kaçırdı. Yaptırmalara doyamıyor.

Birçok estetik operasyonu geçiren Ceylan, bu kez dolguları ve imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz yıl ablasının kaybıyla yıkılan ünlü türkücü Ceylan, şimdi bambaşka biri oldu. Ünlü ismi gören tanıyamıyor.

Sosyal medya hesabından ara sıra paylaşımlar yapan Ceylan Avcı, değişimiyle kullanıcıları ikiye böldü.

Gün geçtikçe estetik operasyonlarıyla gençleşmesi bazı kullanıcılar tarafından beğeni toplarken bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

48 yaşındaki Ceylan'ın son hali magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte ünlü şarkıcının sosyal medyayı ikiye bölen değişimi...

Estetiğin dozunu kaçırdı, bambaşka biri oldu!

Yaptırdığı estetik operasyonlarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Ceylan'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Gören gözlerine inanamadı.

Ünlü ismin son haliyle bambaşka birine dönüştü. Kullanıcılar ikiye bölündü. İmaj değişikliğiyle ağızları açık bıraktı.

Ünlü isme “Bu Amerikalı Zeyno olmuş Ceylo”, “Ne yapsa yakışıyor” gibi yorumların geldiği gibi kullancılar eleştiri yorumları da yapıyor.