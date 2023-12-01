Eteğini sıyırdı, nabızlar yükseldi! Hayal Köseoğlu'ndan olay kare "Yerle bir ettin" Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisindeki Pelin karakteriyle adını milyonlara duyuran Hayal Köseoğlu, sosyal medya pozlarıyla büyülüyor. Ünlü oyuncu bu kez mini eteğiyle verdiği cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o parmak ısırtan kareler...

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Türk televizyon tarihinde unutulmaz bir iz bırakan "Aşk-ı Memnu" dizisi, sadece ana karakterleriyle değil, yan rollerde yer alan yetenekli oyuncularıyla da izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

Bu eşsiz yapımda Pelin karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, dizi ile geniş kitlelerce tanınmış ve sevilmişti.

Hayal Köseoğlu'nun oyunculuk performansı, sadece Aşk-ı Memnu ile sınırlı kalmadı.

Kendine özgü tarzı ve başarılı rolleriyle dikkat çeken genç yetenek, "7. Koğuştaki Mucize", "Sesinde Aşk Var", "Bir Nefes Daha" gibi önemli yapımlarda da rol alarak yeteneğini kanıtladı.

Son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Son pozu ise adeta nefes kesti.

Eteğini sıyırdı, olanlar oldu

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Mini eteğiyle verdiği pozlar sosyal medyayı yıktı geçti.

Pozuyla sosyal medyayı sallayan ünlü oyuncu, şimdilerde yeni dizisine hazırlanıyor.

3 Aralık tarihinde ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Altın Kafes dizisinde sevenleriyle buluşacak.