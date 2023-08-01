Euphoria'nın Fezco'su Angus Cloud evinde ölü bulundu! Angus Cloud kimdir, nereli ve kaç yaşında? Euphoria isimli dizide canlandırdığı Fezco karakteri ile hafızalarda yer edinen Angus Cloud evinde ölü bulundu. Ölüm haberi sonrası Angus Cloud hakkında aramalar hız kazandı.

Euphoria dizisiyle tanınan 25 yaşındaki ünlü oyuncu Angus Cloud, evinde ölü bulundu.

Ünlü oyuncunun ölüm haberi sosyal medyanın gündemine otururken ölüm sebebi merak uyandırdı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre Angus Cloud geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden babasının acısına dayanamayıp intihar etti.

Angus Cloud'un ölüm haberi ailesi tarafından duyuruldu. Aileden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün inanılmaz bir insana veda etmek zorunda kalmamızın derin bir üzüntüsü var. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi."

Angus Cloud'un ölüm sebebi henüz netleşmezken Angus Cloud hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Angus Cloud? İşte merak edilenleri..

Angus Cloud kimdir?

Angus Cloud 10 Temmuz 1998 yılında Amerika'da dünyaya geldi. Angus Cloud, Oakland Sanat Okulu'nda Üretim Tasarımı Okulu'nda eğitim aldı.

Angus Cloud bir restoranda çalışırken, kendisini dolandırdığını düşündüğü Euphoria oyuncu yönetmeni Jennifer Venditti tarafından keşfedilmiştir.

2019-2022 yılları arasında yayınlanan Euphoria isimli dizide canlandırdığı Fezco karakteri ile büyük bir üne kavuşan Angus Cloud 31 Temmuz 2023 tarihinde evinde ölü bulundu.