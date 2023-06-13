"Ev değil saray yavrusu!" Gizem Karaca'nın lüks evini görenler hayran kaldı: "Tatili eve taşımış" Gizem Karaca'nın evini gören hayranları, beğenilerini dile getirdi. Lüks bir evde oturan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından bazı kareleri yayınladı.

7 Eylül 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Gizem Karaca, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katıldı ve burada birinci oldu.

Show TV'de yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlayan Karaca, herkesin tanıdığı bir isim oldu.

Kara Sevda, Baraj, İçimdeki Fırtına gibi dizilerle tanınan Gizem Karaca 2017 yılında İstanbul'u terk edip İzmir'e yerleşti.

Burada kendisine yeni bir yaşam alanı kuran Karaca, evine dair detayları paylaştı ve göreni hayran bıraktı.

İşte Gizem Karaca'nın evi

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikah masasına oturan ve evlendikten sonra İstanbul'u terk eden güzel oyuncu Gizem Karaca, İzmir'de yeni bir hayata başladı. Doğa ile iç içe olan Gizem Karaca'nın lüks evi dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde tekne tatiline giden ve tatil pozlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu evine döndü.

Gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren oyuncu Gizem Karaca'nın zevkle döşenmiş evinde evcil hayvanlarıyla mutlu bir hayatı var.

Oyuncunun paylaşımlarını görenler "Bu ev varken tatile gidilir mi?", "İstanbul'dan gitmesi mantıklı" yorumları yaptı.