Ev yapımı öksürük şurubu tarifi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklar ve beraberinde gelen öksürük, günlük hayatı olumsuz etkiliyor. İnatçı öksürükten kurtulmak için, evde bazı doğal yöntemleri deneyebilirsiniz.

Sonbaharı geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, kış iyice etkisini göstermeye başladı.

Soğuk havanın kendisini hissettirmeye başlamasıyla birçok hastalık gün yüzüne çıkıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle sık sık hastalanmaya başlarken, beraberinde gelen öksürük peşimizi bırakmıyor.

İnatçı öksürükten kurtulmak için evde yapabileceğiniz oldukça doğal ve basit birkaç şurup tarifi var.

Ancak bunların içinde limon, zencefil ve bal karışımı ile yapılan şurup, öksürük için kesin çözüm oluyor.

Bu şurubu 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlayarak, uzun bir süredir sizinle olan inatçı öksürüğünüze veda edebilirsiniz.

EV YAPIMI DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU TARİFİ

Soğuyan hava hem boğaz ağrısına hem de öksürüğe neden olabiliyor. Bu nedenle kış aylarında doğru ve faydalı olan besinleri tüketmek gerekiyor.

Hastalıkla birlikte hayatınıza dahil olan öksürükten az malzemeli bir şurup sayesinde kurtulabilirsiniz. Peki, Evde öksürük şurubu nasıl yapılır?

Evde öksürük şurubu yapmak için aşağıda yazılanları deneyebilirsiniz;

Üç dilim limon, iki yemek kaşığı bal, üç tutam zencefil ve iki bardak suyu yanınızda hazır bulundurun. Ardından limon dilimlerini bir kaba ekleyin.

Daha sonra zencefili kabın içerisine koyun. Su ilave ettikten sonra karışımı kaynaması için ocağa bırakın.

Kaynadıktan sonra balı üstüne dökün ve bu karışımı yaklaşık 10-15 dakika kadar ılımaya bırakın. Ancak soğumamasına dikkat edin. Ilık olarak tüketmeniz oldukça önemli.

Bu karışımı isterseniz o gün tüketebilir isterseniz bir cam şişeye koyup dolapta saklayabilirsiniz.