Evleneceksen Gel'e dansıyla damga vurmuştu! Solmaz Çiros'un son hali hayrete düşürdü

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği evlilik programı Evleneceksen Gel'de yaptığı roman danslarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, aldığı kilolarla görenleri şaşırttı. İşte Solmaz Çiros'un son hali...

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği Evleneceksen Gel adlı evlilik programı, yayınlandığı dönemde en çok izlenen programlardan biri olmuştu.

Evleneceksen Gel programında yaptığı danslar ve eğlenceli şarkıları ile adından söz ettiren Solmaz Çiros, evlilik programlarının yayından kaldırılmasıyla ekrandan uzak kalmıştı.

Seda Sayan'ın klibinde rol alarak fenomen olan Solmaz Çiros, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Solmaz Çiros, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

SOLMAZ ÇİROS KİLOLU HALİYLE GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Aslen İzmir Tepecikli olan 24 yaşındaki Solmaz, fazla kiloları ile sosyal medyanın diline düştü.

Ekranlara ilk çıktığı yıllarda 55 kilo olduğunu söyleyen Solmaz Çiros'un şimdilerde 75 kilo olduğu belirtildi.

24 yaşındaki Çiros, aldığı kilolarla ağızları açık bırakırken takipçilerini de ikiye böldü. İşte fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'un şaşırtan değişimi...