Evliliğin kıyısından döndü! Demet Özdemir'in eski aşkı bakın hangi meslektaşı çıktı... Şimdilerde şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç ile evliliğin keyfini süren Demet Özdemir'in aşk defteri ortaya dökülüyor. Demet Özdemir'in bir zamanlar aşk yaşadığı ismi duyanlar, hayrete düşüyor.

Sana Bir Sır Vereceğim dizisindeki "Aylin" karakteriyle tanınan Demet Özdemir, devamında Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle zirveyi gördü.

Dans yeteneği ile ekran macerasına başlayan ancak oyunculuğu üstüne ekleyerek adını dünyalara duyuran Demet Özdemir, "Adım Farah" dizisiyle gündemde.

İranlı bir anneyi oynayan Özdemir, merak konusu oldu.

Güzelliği ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir'in her paylaşımı ve hayatına dair bilgiler sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

31 yaşındaki Demet Özdemir'in eski aşk defteri de mercek altına alındı.

Demet Özdemir-Seçkin Özdemir aşkı

Oyuncu Demet Özdemir, 2018 yılında meslektaşı Seçkin Özdemir ile ilişki yaşıyordu. İkili, ailelerini tanıştırmış ve evlilik hazırlıklarına başlamıştı. Ancak çiftten hayranlarını üzecek bir haber geldi. İkili, sürpriz bir kararla yollarını ayırdı.

Demet Özdemir, sosyal medya hesabından Seçkin Özdemir ile olan fotoğraflarını kaldırdı ve Özdemir'i takipten çıkardı.

İlişkinin bitme nedeni; Demet Özdemir'in setlerden ve çekimlerden sevgilisi Seçkin Özdemir'e zaman ayıramaması oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Demet Özdemir, “Yoğunluktan görüşemiyorduk. Başka bir sorun yok! Başka bir aşk da yok. İhanet veya aldatma da söz konusu değil” dedi.