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- Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm 1. fragmanı: Aldatmak uzun süre saklanacak bir şey değil
Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm 1. fragmanı: Aldatmak uzun süre saklanacak bir şey değil
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 10:51
Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, dün FOX ekranlarında yayınlandı.
Yeni sezonun en iddialı yapımların birisi olan proje, BBC yapımı ''The Split'' dizisinden uyarlandı.
Dün ilk bölümü dikkati çeken diziden, 2. bölümün 1. fragmanı seyircinin beğenisine sunuldu.
Yeni yayınlanan fragmanda; Azra'nın annesinin yanına dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, Azra ve eşinin arasında geçen diyalog ise dikkati çekti.
İşte Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm 1. fragmanı...
Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm 1. fragman İZLE
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'İN OYUNCU KADROSU
Yeni sezonda FOX ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan dizinin oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler bulunuyor.