Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm 2. fragmanı: Aldatıldığından şüphelendiğin oldu mu?

Evlilik Hakkında Her Şey 3. bölüm 2. fragmanı: Aldatıldığından şüphelendiğin oldu mu?

İlk bölümü ile ekranda fırtına gibi esen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinden ikinci fragman geldi. Yayınlanan fragmanda Gökçe Bahadır'ın sözleri dikkati çekti. İşte Evlilik Hakkında Her Şey fragman...

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey, FOX ekranlarında yayın hayatına başladı.

İlk bölümü ile dikkati çeken dizinin, 2. bölümün 3. fragmanı ise seyircinin beğenisine sunuldu.

Yayınlanan yeni fragmanda; Songül kocasını en yakın arkadaşı ile yakalarken, boşanmak için Azra'ya başvurdu.

Azra boşanmak isteyen Songül'e yardım etmek isterken, Songül'ün eşi ise Azra'nın annesini avukat olarak seçti.

Azra ve annesinin bu boşanma davasında karşı karşıya gelecek olması gerginliğe neden olurken, Songül'ün Çolpan'a dediği laflar ise fragmana damga vurdu. İşte Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm 3. fragmanı...

Evlilik Hakkında Her Şey 2. bölüm 3. fragmanı İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Bir evliliğin bütün aşamalarının bu dört kadın kahramanın üzerinden görüleceği dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek.