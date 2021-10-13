Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm fragmanı: Sen beni aldattın Sergen!

Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm fragmanı: Sen beni aldattın Sergen!

Evlilik Hakkında Her Şey'in yayınlanan son fragmanında; aldatıldığını öğrenen Azra'nın, Sergen'le kavga ettiği görüldü. Sergen'in bundan sonra ne yapacağı merak edilirken, Azra gözyaşlarını tutamadı.

FOX ekranlarında yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey'in yeni bölüm dün akşam görücüye çıktı.

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı dizi, dün yayınlanan bölümle heyecanlı anlara sahne oldu.

Dizi ekibi heyecanlı geçen 4. bölümün ardından seyircisini bekletmeden, 5. bölümün fragmanını yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Sergen'in "Saklı Oda" belgelerinde adı olduğunu öğrenen Azra, ondan hesap sordu.

Azra ve Sergen arasındaki kavga büyürken, Azra, "Sen beni aldattın Sergen" diyerek ağlamaya başladı. İşte Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm fragmanı...

Evlilik Hakkında Her Şey 5. bölüm fragmanı İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Bir evliliğin bütün aşamalarının bu dört kadın kahramanın üzerinden görüleceği dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek.